Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 18 e domenica 19 novembre

L’autunno procede con un clima clemente e per lo più del bel tempo, quindi nel fine settimana è ancora piacevole fare delle passeggiate, ammirare i panorami ammantati dei colori caldi della stagione e cercare svago e divertimento invece di chiudersi in casa. Come sempre la provincia pontina offre tante iniziative, manifestazioni, spettacoli dal vivo.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni ed escursioni

Tante le occasioni in questo fine settimana per gustare gli ottimi prodotti tipici e ricette della tradizione per esempio a Rocca Massima con la Sagra della Polenta, o partecipando a piacevoli escursioni nella Valle di Sciro, o nel Parco di Pantanello.

A Piana delle Orme si tiene una mostra mercato dedicata alle costruzioni con laboratori per bambini, mentre a Latina si terrà l’Hysteria Festival, la manifestazione organizzata dal Centro Donna Lilith in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Si comincia a pensare anche al Natale a Gaeta con le luminarie Favole di Luce e a Maenza con il Castello di Babbo Natale.

Spettacoli dal vivo

Tanti gli spettacoli dal vivo in questo fine settimana: ce n’è per tutti i gusti dallo spettacolo comico di Maurizio Battista agli appuntamenti dedicati al pubblico più giovane come lo spettacolo Hansel&Gretel in scena a Formia o il primo appuntamento del Pomeriggio a teatro in Famiglia al D’Annunzio di Latina va in scena Pigiami.

Mostre

Diverse le mostre in corso nella nostra provincia: proseguono l’Omaggio a Italo Calvino alla Galleria Lydia Palumbo Scalzi, mentre sono gli ultimi giorni per visitare alla galleria Monti 8 la personale dell’artista americano Gabriel Madam e all’OmniArt Open Gallery la collettiva La Linea del Colore.

Cinema

Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arrivo varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.