Un anno di musica da Latina e provincia

Che la città di Latina la sua provincia e allargando il litorale laziale abbiano dato i natali, o abbiano accolto vari talenti del mondo della musica è ormai cosa risaputa e il 2023 è stato decisamente un anno di ritorni e successi.

Alcuni sono cantautori ormai avviati, amati e acclamati in tutto il mondo come Tiziano Ferri, altri attesi e seguiti da giovani di tutta Italia e oltre come Calcutta, altri in continua ascesa come Giardana Angi e Ariete. Ci sono poi nuove promesse e costanti conferme, professionisti che rifuggono le luci della ribalta e proseguono nel nome della musica come Roberto Casalino.

Cosa è accaduto nel corso del 2023 a questi artisti?

Tiziano Ferro

Per il nostro Tiziano il 2023 è stato un anno davvero complicato, mentre la sua vita privata ha subito un grosso scossone con il divorzio dal marito Victor e il problema alle corde vocali fortunatamente superato, la sua carriera ha visto un periodo di grande successo e soddisfazione: dopo anni di assenza Tiziano Ferro è tornato a cantare dal vivo registrando una serie di sold out nei maggiori stadi italiani, non si possono dimenticare le date di Roma, la dedica del cantante alla sua città natale e la promessa di cantare ancora insieme sotto il cielo di Latina. Per la gioia dei fan è uscito anche il suo primo romanzo “La Felicità al principio”.

Calcutta

Torna dopo ben cinque anni di assenza Calcutta, al secolo Edoardo D’Erme, con il suo quarto album Relax. L’annuncio del nuovo tour a maggio lasciava presagire che qualcosa stesse bollendo in pentola e infatti lo scorso 20 ottobre i tantissimi fan in attesa sono stati accontentati non solo con il disco ma anche con una serie di concerti in giro per l’Italia e uno particolarissimo sul tetto del palazzo RAI di via Asiago a Roma. Dunque, il tour in programma per la prossima estate e l’album del ritorno confermano che le atmosfere intime e assolutamente lontane dal mainstream, possono esserci anche quando ormai si è famosi e si riempiono arene e palazzetti dello sport anche in giro per l’Europa.

Roberto Casalino

Un nuovo disco uscito nel settembre di quest’anno anche per Roberto Casalino. Un grande autore che ha lavorato con i maggiori interpreti e musicisti italiani, amico fraterno di Tiziano Ferro con il quale proprio questa estate ha cantato il tormentone "Destinazione Mare", che rimane semplice, dedito alla sua musica e volontariamente lontano dalla ribalta. Il nuovo album Dieci Piccole Ragioni prodotto dall’etichetta indipendente Casakiller e distribuito da ADA Music Italy è uscito in digitale e in vinile, una particolare attenzione per i collezionisti e gli amanti della musica. Con questo disco Roberto Casalino si conferma tra i cantautori più sensibili e dalla grandissima passione per la musica.

Giordana Angi

Un anno di soddisfazioni e successi anche per Giordana Angi che ha raccontato di questa felicità durante un’intervista alla trasmissione Verissimo. Dopo il successo riscosso in Francia in estate arriva lo scorso novembre l’EP Giordana prodotto in ben quattro lingue italiano, francese, inglese e spagnolo. Un anno in cui si sono susseguite collaborazioni importanti con Sting, Shaggy e altri big del panorama musicale internazionale. Una crescita costante per la cantautrice di Aprilia che continua a raccogliere successi passo dopo passo.

Ariete

È partita in sordina con l’eliminazione ai bootcamp nell’edizione 2019 di X Factor, ma da allora ne ha fatta di strada la giovane cantautrice di Anzio: dopo il primo disco Specchio uscito nel 2022, arriva quest’anno la partecipazione al Festival di Sanremo, la pubblicazione sempre per Bombadischi del suo secondo album in studio La Notte e un tour che l’ha portata per tutta l’estate in giro per l’Italia riscuotendo un grande successo. Ariete dunque sta percorrendo la sua strada con ottimi risultati e per l’estate 2024 si prepara a partire per un nuovo tour di concerti.

Camilla Pandozzi

Una giovane stellina originaria di Formia si sta affacciando nel firmamento musicale nazionale, si tratta della quindicenne Camilla Pandozzi che ha vissuto un anno davvero eccezionale dopo aver aperto il concerto dei Nomadi in occasione dei 60 anni di carriera, ha iniziato una collaborazione con Beppe Carletti. Il leader storico del gruppo ha ascoltato i suoi brani, scrive musica e testi dalla tenera età di 13 anni, e ha deciso di prenderla sotto la sua ala protettrice e di insegnarle i segreti del mestiere. Ne è nata una bella collaborazione che l’ha portata alla pubblicazione del singolo Illusioni, in cui Beppe Carletti l'accompagna al piano, e alla partecipazione insieme a lui alla trasmissione Verissimo.