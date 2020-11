Coronavirus, nel Lazio gli attuali positivi superano quota 82mila: età media 45 anni

I nuovi contagi registrati nella provincia di Latina il 22 novembre confermano il trend degli ultimi giorni che si mantiene purtroppo oltre i 200 casi giornalieri. Il bollettino della Asl riporta anche quattro vittime di covid, oltre a positivi distribuiti in 24 comuni pontini.

Il bilancio delle vittime di covid

Nei 22 giorni di novembre sono ben 69 i decessi sul territorio, oltre la metà di quelli registrati dall'inizio della pandemia, che sono complessivamente 124. Due dei nuovi pazienti deceduti risiedevano nella città di Fondi e avevano 75 e 79 anni. Altri due erano invece residenti a Latina e avevano entrambi 69 anni.La città che piange più vittime è proprio il capoluogo pontino:ben 25. Seguita da Aprilia (21), Terracina (16), Fondi (14), Itri (10).

La mappa dei nuovi positivi

La città di Latina conta ancora 63 casi, Aprilia 40, 27 a Formia, 21 a Terracina, 16 a Cisterna, 15 a Fondi. E poi ancora uno rispettivamente a Castelforte, Cori, Sermoneta, Ponza, Prossedi, Rocca Massima e Roccasecca dei Volsci; 6 a Gaeta e a Pontinia, 5 a Itri e anche a Minturno, 3 a Lenola, 10 a Priverno, 4 a Sabaudia, 2 rispettivamente nei comuni di Santi Cosma e Damiano, Sezze e Sonnino. I pazienti complessivamente contagiati da marzo ad oggi sono ormai quasi 8mila: 7913 per la precisione, di cui 5997 attuali positivi. Sono 5.832 i pazienti seguiti nel proprio domicilio e 165 i ricoverati. Ventiquattro in più nelle ultime 24 ore i guariti per un totale 1792, mentre l'indice di prevalenza è salito a 137,56.

D'Amato: un piano per i primi 200mila vaccini anti covid

"Stiamo preparando il piano per i primi 200mila vaccini Covid destinati a tutto il personale sanitario e delle Rsa compresi gli anziani, tutti i medici di medicina generale, i pediatri e i farmacisti". Ad annunciarlo è stato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

Coronavirus Lazio: 25mila tamponi e 2533 casi

Su 25mila tamponi processati (5.400 in meno del giorno precedente), si registrano 2.533 nuovi casi positivi, 20 decessi e 336 guariti. Sale di nuovo al 10% il rapporto tra positivi e tamponi. Superano inoltre quota 82mila i cittadini attualmente positivi: sono infatti 82.053 i contagiati nella regione e aumentano i ricoverati: sono 3298, contro i 3257 di ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 339. Le persone decedute arrivano ora a 1.978 da inizio pandemia, ma sono 18.609 i guariti. Il totale dei casi esaminati è ora di 102.640. Nella sola Capitale i nuovi casi sono 1506, nella provincia di Roma 405, 622 invece nelle altre province della regione. In particolare, oltre ai 236 contagi della Asl di Latina, si registrano 192 nuovi casi a Frosinone, 98 a Viterbo e 96 a Rieti. La provincia di Latina è dunque quella che registra ora i maggiori contagi covid.

Unità di crisi: i ricoverati sono 3,2% degli attuali positivi

Nella regione Lazio sono ormai superati i 100mila casi totali da inizio pandemia. Lo ha reso noto l'Unità di crisi della Regione. L'età media è di 45 anni; i positivi sono equamente ripartiti tra uomini (50%) e donne (50%). Il 72% è stato individuato da attività di screening e il 28% da test per sospetto diagnostico. I ricoverati con sintomi sono il 3,2% e i ricoverati in terapia intensiva sono lo 0,3%. Gli attualmente positivi sono l'80%, di cui il 96% in isolamento domiciliare, i deceduti sono l'1,9% e i guariti il 18%.

Latina: al Goretti entrerà in funzione la tensostruttura

E' stata consegnata la tensostruttura allestita nel parcheggio esterno dell'opedale Santa Maria Goretti di Latina. I lavori erano iniziati nelle scorse settimane e si sono conclusi ieri. La struttura, dotata ora anche di bombole per l'ossigeno, è pronta dunque ad entrare in funzione nella giornata di domani, lunedì 23 novembre (la notizia).

Coronavirus Lazio: nuovi orari per negozi e supermrcati

Nuova ordinanza della Regione Lazio contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che disciplina gli orari delle attività commerciali. Il provvedimento è stato firmato il 20 novembre dal presidente Nicola Zingaretti e, tra le altre cose, prevede la chiusura alle 21 nei giorni feriali, prefestivi e festivi delle attività commerciali e dei supermercati (la notizie)

Coronavirus, altre notizie

Articolo in aggiornamento