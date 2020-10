Coronavirus, in provincia 777 casi in una sola settimana. Nel Lazio si contano quasi 23mila attuali positivi

Continua la crescita esponenziale di contagi in provincia di Latina, dove la settimana scorsa si è chiusa con ben 777 casi e sette morti. Ieri, secondo il bollettino della Asl sono stati 149 i nuovi tamponi positivi, distribuiti su 20 diversi comuni. Nel capoluogo pontino la situazione di maggiore allarme, con il numero di contagi più alto di sempre: 48 in 24 ore. Gli altri casi sono poi stati registrtati ad Aprilia (15), Campodimele (1), Castelforte (1), Cisterna (26), Cori (2), Fondi (14), Formia (2), Gaeta (2), Itri (2), Lenola (5), Minturno (8), Monte San Biagio (1), Pontinia (2), Priverno (3), Roccagorga (1), Sabaudia (1), Sezze (3), Spigno Saturnia (1) e Terracina (11)

Coronavirus Latina: tutti i numeri

Aumentano i ricoverati, arrivati ora a 131, con 1918 attuali positivi su tutto il territorio pontino. Le persone che vengono trattate in isolamento domiciliare sono 1787, mentre l'indice di prevalenza è schizzato a 48,34, che indica il numero di tamponi positivi ogni 10mila abitanti. Dall'inizio della pandemia ad oggi i pazienti che sono stati contagiati dal covid sono stati complessivamente 2781 i contagi totali da inizio pandemia in provincia. I guariti hanno raggiunto la soglia degli 815, 48 i pazienti deceduti.

Coronavirus Lazio, 1541 nuovi casi

Su 22mila tamponi analizzati, i nuovi casi nel Lazio sono 1541 secondo il dato aggiornato a domenica 25 ottobre, 10 i decessi, 121 i guariti. Il rapporto tra tamponi e positivi è del 7%, "un dato in questa fase importante - spiega l'assessore regionale Alessio D'Amato - e che rappresenta metà della media nazionale. L’obiettivo del sistema sanitario regionale è quello di continuare a salvare vite umane tenuto conto che abbiamo uno dei più bassi livelli di letalità. Roma e il Lazio stanno tenendo, tutti gli operatori del servizi sanitario, a partire dall’area dell’emergenza-urgenza, dei soccorsi e dei dipartimenti di prevenzione, stanno facendo uno sforzo straordinario per mettere in sicurezza il sistema e tutelare la salute dei cittadini. C’è un grande spirito unitario che ci consentirà di superare le difficoltà”. “Rivolgo un invito ai cittadini a contattare il proprio medico di medicina generale - continua D'Amato - e a utilizzare la rete dell’emergenza-urgenza in modo appropriato evitando così di mettere ulteriormente sotto pressione i nostri operatori. Soprattutto ricordo che il nuovo Dpcm prevede per le persone in sorveglianza in caso di comparsa di sintomi di avvertire il medico di medicina generale. Il ruolo del medico di medicina generale in questa fase è fondamentale. Noi abbiamo in isolamento domiciliare circa 20mila persone. In media sono 5 per ognuno dei 4 mila medico di medicina generale che sono in condizione di seguire i propri assistiti utilizzando tutte le tecnologie disponibili”.

Nel Lazio operativi 400 posti letto

"Nei prossimi quattro giorni saranno operativi 400 posti letto nelle strutture individuate dall’ordinanza e ulteriori 150 posti nelle strutture alberghiere protette. Nella call di oggi con tutti i direttori generali, presenti anche i rappresentanti della sanità privata, si è avviato anche il lavoro per lo scenario di fase ‘rossa’, con l’obiettivo di salvaguardare Roma e il Lazio”. Ad annunciarlo è stato l'assessore alla Sanità D'Amato dopo aver analizzato del 25 ottobre.

Coronavirus Lazio: dati e numeri del 25 ottobre

Sono 22815 gli attuali positivi ad oggi nel Lazio con 146 pazienti che sono ricoverati in terapia intensiva, 1476 quelli non in terapia intensiva. Sono 21193 le persone invece in isolamento domiciliare. I contagi totali da inizio pandemia sono arrivati a 34238; sono 10323 i guariti, 1100 i decessi. Dei 1541 nuovi casi, 632 sono stati registrati nella Capitale e 328 nella provincia di Roma. Oltre ai 149 nuovi contagi nel territorio pontino, 249 sono stati registrati poi nella provincia di Frosinone, 145 in quella di Viterbo e 38 in quella di Rieti.

Coronavirus, firmato il nuovo Dpcm

E' stato firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal ministro della Salute Roberto Speranza il Dpcm del 24 ottobre: tra le misure più importanti introdotte la chiusura alle 18, compresa la domenica, per le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie). Chiuse poi le palestre e le piscine come anche i cinema e i teatri; stop a fiere e sagre, mentre restano aperti i musei (qui tutte le regole)

La lettera dei sindaci pontini a Conte

I 33 sindaci pontini hanno scritto ieri una lettera al presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, a quelli di Senato e Camera Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico e al governatore del Lazio Nicola Zingaretti con la quale, sottolineando il rispetto per tutte le misure adottate in questa fase difficile a causa del Covid. Chiedono però che siano messi in campo aiuti concreti, sostanziali e non solo assistenziali per tutte quelle categorie di lavoratori che più di altri stanno nel pieno di una emergenza economica che potrà causare molte più vittime del virus (qui la notizia).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus: le altre notizie

Articolo in aggiornamento