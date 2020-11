Coronavirus: nel Lazio 51.300 positivi, 3800 in provincia e 191 ricoverati

Continuano a crescere i numeri relativi al covid in provincia di Latina, quelli dei contagi, dei ricoverati e anche dei decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati 231 i nuovi casi riportati dal bollettino della Asl, per un totale di 5083 pazienti contagiati dall'inizio della pandemia e 3825 attuali positivi sul territorio. Le persone seguite in isolamento domiciliare sono 3634, i ricoverati invece sono arrivati a 191, mentre l'indice di prevalenza (pari al numero di tamponi positivi per 10mila abitanti) ha raggiunto quota 88. I guariti sono complessivamente 1185, 38 in più nelle ultime 24 ore, 73 i pazienti deceduti, tre in più riportati nel bollettino.

La distribuzione dei casi in provincia

Per quanto riguarda la distribuzione dei casi, i comuni toccati sono 23, con un picco sempre nel capoluogo pontino che conta solo nella giornata di ieri 71 casi. Ci sono poi 48 nuovi positivi nella città di Aprilia, 7 a Cisterna, due a Cori, 23 a Fondi, 5 a Formia, 7 a Gaeta, 4 a Itri, uno a Lenola, 6 a Minturno, 2 a Monte San Biagio, 2 anche a Pontinia, 4 a Priverno, uno a Roccasecca dei Volsci, 6 a Sabaudia, 3 a San Felice Circeo, 6 a Santi Cosma e Damiano, 3 a Sermoneta, 10 a Sezze, 3 a Sonnino, 3 a Spigno Saturnia, 13 a Terracina, uno a Ventotene.

Coronavirus: la situazione nei comuni pontini

Sono 3825 gli attuali positivi nella provincia di Latina, su un totale di casi registrati dall'inizio della pandemia ad oggi pari a 5510, di cui 5083 cittadini pontini e il resto provenienti da fuori provincia. Il quadro della situazione è sempre più complesso: ben 22 comuni del territorio hanno un indice di prevalenza che supera quota 50 e otto addirittura sopra quota 100. Primi positivi anche nelle isole di Ponza e Ventotene. Drammatici i numeri relativi ai decessi. Nei primi otto giorni del mese i morti per covid sono stati 24 sul territorio pontino, con una media di tre al giorno (tutti i dettagli della situazione attuale)

Coronavirus Latina, il bilancio dei decessi in 24 ore

Nelle ultime 24 ore sono stati tre i nuovi decessi legati al codi, uno dei quali residente nel comune di Cori, uno residente fuori provincia ma domiciliato a Priverno e uno residente a Roma.I pazienti avevano 74, 79 e 89 anni. Si aggiunge però a questo bilancio la morte di un altro paziente di Sezze, comunicata dal sindaco della cittadina. Si tratta di un uomo di 85 anni che era ricoverato nel nosocomio del capoluogo.

Coronavirus Lazio, 2500 contagi e 16 decessi

Quasi 2500 contagi nel Lazio su 24mila tamponi, 16 decessi, e 131 guariti "Il valore Rt è a 1.3 - spiega l'assessore Alessio D'Amato - Siamo in una situazione di plateau anche se notiamo delle lievi flessioni nella curva, ma non bisogna abbassare la guardia. Il tasso di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva è al di sotto della soglia di allerta con il tasso di incidenza della malattia pari 232 casi ogni 100mila abitanti nell'ultima settimana, quindi lo 0,2%”. Dei 2489 casi di ieri, 8 novembre, 1195 sono stati registrati nella Capitale e altri 585 nel resto della provincia di Roma. Nelle restant province sono poi stati riscontrati 709 nuovi contagi: a Latina 231 casi, a Frosinone sono stati accertati invece 282 nuovi positivi, a Viterbo 182 e a Rieti 14. Sono saliti a 51.278 gli attuali positivi con 237 pazienti in terapia intensiva, 2686 ricoverati e 48455 persone in isolamento domiciliare. I contagi totali da inizio pandemia in tutto il Lazio sono 65814, i guariti 13023, i decessi 1413.

Quinto positivo nel gruppo squadra della Top Volley Cisterna

Un altro positivo nella squadra della Top Volley Cisterna. La notizia è stata confermata dalla società all’esito dei tamponi che sono stati eseguiti nella giornata di sabato. A questo si aggiungono i quattro componenti risultati positivi a seguito del tampone precedente (qui la notizia).

Raddoppio dei posti letto covid nel Lazio

Raddoppiano i posti letto dedicati al cvid negli ospedali di tutto il Lazio, che passano dai 2.913 attuali (di cui 532 in terapia intensiva e sub intensiva) a 5.310 (di cui 901 in terapia intensiva e sub intensiva) in 54 strutture del territorio. E' uno dei passaggi più importanti dell’ordinanza che è stata firmata nei giorni scorsi dal presidente della Regione Nicola Zingaretti. Per quanto riguarda la provincia di Latina sono quasi 200 i posti letto, 194 nello specifico.Di questi, 178 attivati al Santa Maria Goretti di Latina, 10 presso la clinica Città di Aprilia e 6 al Dono Svizzero di Formia, con un aumento delle terapie intensive da 12 a 28 (tutti i dettagli).

Convocata la conferenza dei sindaci

Per la giornata di oggi, 9 novembre, il sindaco di Latina Damiano Coletta ha convocato la conferenza dei sindaci per fare il puto della situazione. L’annuncio da parte dello stesso primo cittadino nel tardo pomeriggio di venerdì a commento dei dati di quella giornata che hanno fatto segnare il triste record di nuovi casi in provincia, 316.

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento