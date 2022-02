Cosa fare nel fine settimana? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Arriva il weekend e con esso la voglia di evadere dal tran tran quotidiano. I luoghi della cultura e le tante associazioni del territorio offrono diversi modi di farlo in sicurezza: escursioni, spettacoli teatrali, musica, arte e molto altro ancora.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento per questo weekend da fare in coppia o meno.



Escursioni e manifestazioni

– Escursione sui Monti Aurunci

– Escursione sul Monte San Magno

– Carnevale apriliano

Spettacoli dal vivo

– Il resto della settimana in scena a Formia

– Antiquariato orientale in scena a Sabaudia

– Il Matto 2 in scena al Sottoscala 9

Incontri e cultura

– Gli incontri di Convivium a Priverno

– I Sapori del Teatro a Cori

– Il 900 di Emilio Greco

– Cisterna isola perduta al MUG

Mostre

– Ninfa e i Caetani: la mostra a Tor Tre Ponti

– Ninfa puro incanto a Cisterna

– Strati la personale di Andrea Dros Canò al MUG

– La personale di Toru Hamada alla Romberg di Latina

– Il Museo si fa Piccolo: la mostra

– Antonella Catini in mostra all’Oxer

– Don’t Worry Baby: la personale di Pacifico Silano