Cosa fare nel fine settimana di Pasqua? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

È arrivata Pasqua e molti saranno impegnati con pranzi in famiglia o al ristorante, scampagnate, gite fuori posta o grigliate all’aperto. Ma per chi vuole festeggiare in maniera inconsueta la provincia pontina offre numerosi appuntamenti per il relax e il divertimento di tutti: spettacolo, musica, arte e molto altro ancora.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento per questo fine settimana.

Manifestazioni

– Aperture del Giardino di Ninfa

– Passione di Cristo di Sezze

– Caccia alle Uova al Morbella

– Zoomarine inaugura la stagione 2022

– A Formia i Quadri della Passione

– Passione di Cristo a Cisterna

– I Focaracci di Roccagorga

Spettacoli dal vivo e cultura

– Beast without Beauty al Fellini di Pontinia

– Famiglie a Teatro: l’ultimo appuntamento a Formia

– Festival della Zampogna a Formia

– Maronna live all'Ex Mattatoio di Aprilia



Mostre

– La personale di Roberto D’Arienzo al Circolo Cittadino

– La personale di Marta Mangiapelo all’Oxer

– La personale di Angelo Tozzi allo Spazio COMEL

– Dear Palestine al MUG di Latina

– MAD Donna a Latina

– Robot Mania a Latinafiori

– La personale di Antonio Farina alla Benacquista Assicurazioni

– Ninfa puro incanto a Cisterna