Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 8 e domenica 9 luglio

È arrivata l’estate: c’è chi già è in partenza per le vacanze, ma per chi deve ancora aspettare qualche settimana, non mancheranno le occasioni per divertirsi e rilassarsi nel week end. Tanti gli eventi di questi giorni: manifestazioni, musica del vivo, mostre e visite guidate. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Rassegne estive

Ricchi di eventi e appuntamenti i calendari della programmazione estiva dei vari comuni della provincia pontina: musica e cultura a Sabaudia, divertimento per grandi e piccini a Priverno, visite guidate e spettacoli dal vivo a Sermoneta.

Manifestazioni e visite guidate

Tanti gli appuntamenti di questo fine settimana conche celebrano e valorizzano le antiche tradizioni come la Sagra delle Regne di Minturno o la Festa della Mietitura a Latina o le eccellenze locali come La Sagra dei Fichi a Pisterzo. Come sempre non mancano l'escursione al laghetto degli Alfieri di Fondi o al Giardino di Ninfa e al giardino della Landriana.

Cultura e spettacoli dal vivo

Tanti gli spettacoli dal vivo e la cultura in questo week end: prosegue Radure la rassegna teatrale itinerante lungo la Via Francigena del sud che farà tappa a Maenza con il monologo che vede protagonista Anna Mazzamauro; a Formia prende il via il Festival del Teatro Classico con la tragedia Ifigenia in Aulide. Prendono il via gli appuntamenti con il Sunset Jazz Festival, i concerti in riva al mare al tramonto che si terranno sia venerdì 7 che domenica 9 luglio, proseguendo nelle prossime settimane.

Mostre

Tante anche le mostre nel territorio pontino: al MUG di Latina è stata prorogata la personale di Marcello Norcia, mentre proseguono Le Vie dello Spirito a Palazzo Caetani di Cisterna e a Fondi la grande collettiva Metamorfosi.

Cinema

Prosegue la programmazione del cinema all’aperto del Multisala Corso, mentre a San Felice, in occasione dei 50 anni dalla morte, si terrà un omaggio ad Anna Magnani. Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arrivo varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.