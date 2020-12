Coronavirus Latina: non rallenta la crescita dei contagi in provincia, più di mille in una settimana

Non rallenta la crescita dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina. Nella giornata di ieri, domenica 20 dicembre, sono stati 172 i nuovi casi comunicati dalla Asl con il consueto bollettino; un dato che ha fatto arrivare il totale della settimana che si è appena chiusa a 1162. Quella precedente (tra lunedì 7 e domenica 13 dicembre) i contagi totali erano strati meno di mille. Segno che la crescita non rallenta, tanto che nella provincia di Latina si registra il valore più alto di Rt del Lazio, quasi il doppio della media nazionale, con la curva rimasta pressoché stabile ma su numeri che sono ancora alti (dopo il picco massimo raggiunto lunedì 14 dicembre con 217 nuovi casi, i numeri hanno oscillato tra un minimo di 137 e un massimo di 172 appunto). I contagi totali da inizio pandemia sono 12.958.

Coronavirus Latina: il triste dato dei decessi

Sempre alto anche il dato dei decessi che nella settimana che si è appena conclusa sono stati 24. Ieri la Asl ha dato comunicazione della morte di un paziente di Cori che ha aggravato ulteriormente il bilancio. Sono 216 i decessi da inizio pandemia, la maggior parte dei quali registrati nel corso di questa seconda ondata, e 66 solo nel mese di dicembre.

Coronvirus Lazio: tutti i numeri

Nel Lazio la settimana si è conclusa con un numero in calo sia di nuovi casi che di decessi; in aumento invece i ricoveri (2784) mentre sono stabili le terapie intensive (306). Nella giornata di domenica l’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio ha dato comunicazione di 1213 nuovi contagi (197 in meno rispetto a sabato con un numero in calo anche di tamponi processati). Il rapporto tra tamponi e positivi è sceso all’8%. “Diminuiscono i casi se raffrontati a domenica scorsa; è un segnale positivo” ha commentato l’assessore D’Amato. I contagi totali da inizio pandemia in tutto il Lazio sono oltre 149mila, mentre ad oggi sono 76780 gli attuali positivi; quasi 69mila le persone guarite, 3292 i decessi.

La "variante inglese" del Covid isolata nel Lazio

Nella serata di ieri è stata confermata la notizia che la "variante inglese" del Covid-19 è stata isolata nel Lazio, e precisamente a Roma. L’annuncio da parte del ministero della Salute con una nota in cui si legge che "il Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare del Celio che in questa emergenza sta collaborando con l'Istituto Superiore della Sanità, ha sequenziato il genoma del virus SARS-CoV-2 proveniente da un soggetto risultato positivo con la variante riscontrata nelle ultime settimane in Gran Bretagna” (qui i particolari).

Decreto di Natale: l'Italia è zona rossa

Nella conferenza stamp di venerdì 18 dicembre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato cosa accadrà nei prossimi giorni: dal 24 dicembre fino al 6 gennaio l’intera nazione italiana sarà un’unica zona rossa, ad eccezione di quattro giorni arancioni, che saranno 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021. Durante i "giorni rossi" il coprifuoco resta dalle 22 alle 5 e massimo due persone non conviventi possono far visita ad amici o parenti (i dettagli).

Così il Lazio si prepara ai vaccini

La Regione Lazio dispone già di 32 tank congelatori pronti nelle Asl e nelle Aziende ospedaliere e nelle strutture accreditate, compresi i Policlinici universitari e gli Irccs. Di questi,15 sono congelatori da 800 litri di capienza e 17 congelatori da 400 per un totale di stoccaggio di circa 1 milione di dosi. A confermarlo è l'unità di crisi regionale.

Coronavirus, le altre notizie

