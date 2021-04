Coronavirus, nel Lazio 1363 nuovi positivi. D'Amato: "Trend in calo rispetto alla settimana precedente"

L'aggiornamento in base al bollettino della Asl e della Regione. L'indice Rt in calo a 0,9

In provincia di Latina altri 147 positivi distribuiti in 21 comuni. Il bollettino della Asl pontina riporta anche quattro decessi in sole 24 ore e un boom di pazienti ricoverati.

E' ancora una volta la città di Latina, con 36 casi, a contare il numero di contagi più elevato, mentre sono 23 ad Aprilia, 15 a Terracina, 12 a Fondi e 10 nel comune di Sezze. Il conto dei primi 9 giorni del mese sale così a 1.410.

Coronavirus Latina, il bilancio dei decessi e dei ricoveri

E' drammatico oggi il bilancio dei morti. Si registrano infatti quattro vittime rispettivamente a Cisterna, Gaeta, Latina e Sabaudia, che portano a 18 il conto di aprile e a 479 i decessi complessivi tra i soli residenti della provincia. Continua poi a preoccupare anche il dato dei ricoveri, che sono stati ancora 24 in una sola giornata, che si aggiungono ai 49 già conteggiati dall'inizio della settimana.

Nel Lazio 1.363 nuovi positivi

Torna a salire la curva di nuovi positivi del Lazio. Secondo quanto emerso dal bollettino di oggi, 9 aprile, nella Capitale ci sono stati 624 casi Covid, mentre complessivamente nella regione se ne registrano 1.363 su un totale di 37mila test tra tamponi molecolari (18mila) e antigenici (19mila). Sono invece 47 decessi e 1.555 i guariti di oggi. "Aumentano i casi e i decessi, mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. - spiega l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato - Il trend è in calo per i casi, rispetto a quelli del venerdì della settimana precedente. In questa settimana vi è stata complessivamente una riduzione dei casi rispetto alla scorsa pari all'8,4%".

Tutti i numeri della regione

Sono 51.941 i casi attualmente positivi in tutta la regione, di cui 3.173 ricoverati, 368 in terapia intensiva e 48.400 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 239.660, i decessi 6.979 e il numero di casi esaminati è pari a 298.580.

L'analisi settimanale della curva del covid in provincia

La Asl ha anche analizzato settimanalmente l'andamento della curva. Nel periodo compreso tra il 29 marzo e il 4 aprile i contagi totali sono stati 888, con un picco di 204 casi che si è registrato proprio il 4 aprile. Nello stesso arco di tempo sono stati accertati 14 decessi legati al virus ma anche 462 pazienti guariti. I ricoveri sono stati invece 125, mentre le dosi di vaccino somministrate complessivamente 10.271 (qui i dettagli).

Vaccini, nuove sedi per le somministrazioni a Latina

Novità nella camapgna vaccinale della provincia pontina: da ieri il Teatro San Francesco in via dei Cappuccini a Latina ospita un centro vaccinazioni della Asl con l’inaugurazione che c'è stata questa mattina. Questo comporta un cambiamento nel capoluogo per le persone che riceveranno il vaccino nei prossimi giorni: nel nuovo centro, infatti, verranno somministrate le dosi di Astrazeneca, mentre nel punto allestito al centro anziani di viale Vittorio Veneto quelle di Pfizer (la notizia).

Contagi tra i braccianti agricoli: tamponi nelle aziente

Un vertice si è tenuto in Prefettura nei giorni scorsi, a cui ha partecipato anche la Asl, per affrontare la delicata questione della diffusione dei contagi da coronavirus tra i braccianti indiani che lavorano in diverse aziende del territorio. Obiettivo: fare il punto sulle criticità del territorio e pianificare azioni di contrasto. Intanto l’Azienda sanitaria ha predisposto un'operazione di screening direttamente nelle aziende agricole (qui la notizia completa).

Quattro avvocati positivi al Covid

Altro tema importante quello della diffusione del coronavirus tra gli avvocati del Foro di Latina: sono quattro, il dato si aggiorna ancora, i professionisti risultati positivi negli utlimi giorni. Una riunione di emergenza si è tenuta nel pomeriggio di ieri in Tribunale tra il presidente Caterina Chiaravalloti, il commissario straordinario dell’Ordine degli avvocati Giacomo Mignano (che aveva richiesto l’incontro) e il responsabile del Dipartimento prevenzione della Asl Antonio Sabatucci per adottare misure anti Covid all’interno del Palazzo di giustizia alla luce dei contagi tra gli avvocati pontini. Il quotidiano assembramento che si crea in piazza Buozzi, infatti, impone una nuova regolamentazione delle udienze (qui la notizia completa).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento