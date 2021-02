Coronavirus: contagi in calo nel Lazio e in provincia, 50mila vaccinati tra gli over 80

In provincia di Latina primo comune del Lazio in zona rossa nella seconda ondata. Il punto sui nuovi contagi e la campagna vaccinale

Contagi in calo a febbraio, in provincia di Latina, rispetto al mese di gennaio. Nelle prime due settimane del mese sono stati infatti 1553 i nuovi positivi, meno della metà dei 2790 accertati nello stesso periodo di gennaio. Il bollettino della Asl di ieri, 14 febbraio, segnalava 97 casi distribuiti in 18 comuni pontini. Il numero più elevato ancora una volta nel capoluogo pontino, che conta 17 positivi, seguito dal comune di Aprilia con 14.

Roccagorga diventa ufficialmente "zona rossa"

Ma a destare la preoccupazione maggiore è il piccolo paese lepino di Roccagorga,dove nella tarda serata di ieri, al termine di un vertice convocato in Prefettura con la Asl, la Regione e il Comune, è arrivata ufficialmente la zona rossa. Il vertiginoso aumento di contagi, a partire dai due cluster scoppiati nei giorni scorsi in una scuola dell'infanzia e in una casa di riposo per anziani, ha fatto scattare le misure restrittive contenute in un'ordinanza pubblicata dalla Regione Lazio e operativa a partire da oggi, 15 febbraio. Il comune conta complessivamente 4.500 abitanti e sono stati 67 i nuovi casi di covid accertati solo nelle ultime due settimane. C'è apprensione in paese anche per i referti dell'istituto Spallanzani di Roma, che dovrà confermare o meno la presenza sul territorio della variante inglese del covid. Anche nella seconda ondata dunque la prima zona rossa del Lazio arriva in un comune della provincia di Latina, come già era accaduto per la città di Fondi a marzo scorso. Chiudono le scuole, i bar, i ristoranti e i negozi eccetto quelli essenziali e sono vietati gli spostamenti dal comune se non per comprovanti motivi di urgenza (qui tutti i divieti stabiliti nell'ordinanza regionale).

Al via anche in provincia le vaccinazioni con siero Astrazeneca

Cominciano oggi, lunedì 15 febbraio, anche in provincia di Latina le vaccinazioni con il siero di Astrazeneca. Due i centri vaccinali allestiti sul territorio: presso un'ala del centro sociale di via Vittorio Veneto a Latina e presso l'ospedale Fiorini di Terracina. Si procede in prima battuta con il personale medico ancora non vaccinato. A Roma invece sono iniziate questa mattina le somministrazioni anche alle forze dell'ordine (qui tutti i dettagli).

Il bilancio dei decessi in provincia di Latina

Si aggiorna anche il dato dei decessi, che in provincia di Latina a febbraio sono arrivati a 32; nelle scorse 24 ore non ce l’ha fatta un altro paziente residente nel capoluogo pontino. Proprio a Latina sono state 6 le morti di covid nelle prime due settimane del mese; sono invece 381 da inizio pandemia in tutto il territorio.

Coronavirus Lazio: contagi sotto quota mille

Sono scesi sotto quota mille i contagi da coronavirus giornalieri in tutto il Lazio: sono 809, un dato dovuto in parte anche al calo del numero dei tamponi e test antigenici, che sono stati in totale 23mila. I decessi nelle scorse 24 ore sono stati 11, 1.831 i guariti. Oltre ai decessi (-10), diminuiscono anche i ricoveri (-29), mentre salgono le terapie intensive (+3); il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto il 4%. Scendono sotto quota 40mila gli attuali positivi in tutta la regione dove i ricoveri sono 2092, 259 le terapie intensive occupate. Sono quasi 220mila i contagiati totali da inizio pandemia, mentre più di 174mila persone sono poi guarite; sono 5472 i decessi.

D’Amato: “Oggi raggiungeremo quota 50mila vaccini agli over 80”

“Raggiungeremo la quota delle 50mila vaccinazioni agli over 80 anni nel Lazio, una percentuale superiore al 12% della popolazione target, con picchi del 20% nella Asl di Viterbo”. Lo ha dichiarato, a una settimana dall'inizio della campagna vaccinale agli anziani, l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. “Si tratta di uno sforzo straordinario e ringrazio per la loro professionalità e umanità tutti i nostri operatori impegnati nelle vaccinazioni, stiamo mettendo in sicurezza la fascia più debole della popolazione e quella maggiormente a rischio. Ad oggi si sono prenotati 253mila over 80 e circa 15mila hanno richiesto un’assistenza domiciliare, una quota pari al 5%. Le vaccinazioni domiciliari sono iniziate in tutte le Asl”.

Divieto di spostamento tra le regioni fino al 25 febbraio

Anche per la provincia di Latina e per tutto il Lazio resta valido fino al 25 febbraio il divieto di spostamento tra le Regione. Lo scorso venerdì 12 febbraio, infatti, è arrivato dal Consiglio dei Ministri, l’ultimo dell’era del Conte-Bis, il via libera al decreto legge che proroga il blocco degli spostamenti tra le Regioni, anche quelle gialle, dal 15 al 25 febbraio (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notizie

Articolo in aggiornamento