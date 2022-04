Cosa fare nel fine settimana? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Arriva il weekend: finalmente un po’ di tempo libero da dedicare a sé stessi e ai propri interessi. La provincia pontina offre numerosi appuntamenti per il relax e il divertimento di tutti: spettacolo, musica, arte e molto altro ancora e le prime celebrazioni della Pasqua con varie Sacre Rappresentazioni della Passione di Cristo.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento per questo fine settimana.



Manifestazioni

– Aperture del Giardino di Ninfa

– Passione di Cristo ad Aprilia

– Passione di Cristo a Fondi

– Fine settimana di eventi a Itri

– Giornata del Mare a Latina

–

Spettacoli dal vivo e cultura

– “Eppure ti dico, non ho avuto freddo” Opera Prima

– Cappuccetto Grosso in scena a Priverno

– La Fattoria degli Animali in scena a Formia

– Spendi, Spandi & Offendi al Sottoscala 9

– Una Storia al Contrario in scena a Formia

– Jazz al Femminile a Formia

– Queen Rapsody al Teatro Europa

– Riccardo Sinigallia in concerto a Cori

– Bizantina concerti a Formia

– I Goldoni in scena all’Ex Mattatoio di Aprilia



Mostre

– La personale di Angelo Tozzi allo Spazio COMEL

– Dear Palestine al MUG di Latina

– MAD Donna a Latina

– Robot Mania a Latinafiori

– La personale di Antonio Farina alla Benacquista Assicurazioni

– Ninfa puro incanto a Cisterna