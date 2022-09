Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 3 e domenica 4 settembre

Primo fine settimana di settembre, per molti le ferie sono finite, ma la scuola ancora non è iniziata e si respira ancora l’atmosfera dell’estate. Anche questo weekend, se volete passare qualche ora interessante di relax e divertimento, ci sarà l’imbarazzo della scelta: dalla sagre agli spettacoli teatrali, dalle mostre ai concerti, ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età.

Sagre, feste e manifestazioni

Tante le manifestazioni che promuovono le tradizioni e i prodotti del nostro territorio dalla rievocazione delle Nozze della bella Giulia che si tiene a Fondi, ai Vini d’Abbazia dove si terranno degustazioni e racconto del vino attraverso la storia. Il vino avrà un ruolo da protagonista anche al Nettuno Wine Festival. Mentre se si vorrà degustare ottimi piatti e ascoltare musica per ballare e divertirsi si potrà approfittare degli ultimi giorni della Festa di Borgo Carso. A Formia prosegue la manfiestazione Med Blue Economy, mentre prenderà il via a Priverno la Settimana Europea dello Sport.

Teatro e spettacoli dal vivo

Tanti gli appuntamenti interessanti per gli amanti del teatro: la rassegna itinerante dei monti Lepini Radure che si sposta nel fine settimana a Sermoneta; il Puntini Fest, festival dedicato al pubblico più giovane, che approda a Sezze per il gran finale. Per chi ama la musica e gli spettacoli dal vivo, questo fine settimana proseguono gli appuntamenti della rassegna Ecosuoni a Terracina e Sperlonga, il recital Casa Caetani presso il Giardino di Ninfa e lo splendido concerto all’alba sul lido di Latina con l’ultimo appuntamento di Immersioni Sonore.

Visite guidate

Sono in programma per il fine settimana anche una serie di appuntamenti di grande interesse anche per chi vuole conoscere meglio il nostro territorio: dalle visite guidate al Teatro Romano di Terracina aperto in via eccezionale per alcuni weekend, e le aperture dello splendido Giardino di Ninfa.

Mostre

Tante le mostre da visitare nel weekend: L’Orizzonte degli Eventi, mostra antologica dell’artista Enzo Lisi, l’eccezionale esposizione della Spada di Cesare Borgia al Castello Caetani di Sermoneta sarà aperta al pubblico fino all’autunno, la personale di Franco Vitelli a Priverno e la mostra dedicata a David Bowie a Palazzo Caetani a Fondi e Silenzio personale di Monica Menchella alla ludoteca Sergio Ban di Latina lido.

Rassegne estive

Proseguono le rassegne estive organizzate dalle amministrazioni comunali per animare l’estate di residenti e visitatori, questo fine settimana per Latina Estate si terrà lo show musicale Go Man! A Night With Arigliano, a Priverno è prevista la Bici in Città e altre manifestazioni, a Prossedi la Vecchia Fiera, mentre Fondi propone a residenti e visitatori visite guidate, incontri culturali, concerti e spettacoli teatrali oltre VicolArt.

Cinema

Tra i vari appuntamenti del weekend c’è anche la manifestazione Latina Scalo in Corto… Circuito, dedicata ai cortometraggi. Conclusi gli appuntamenti col cinema all’aperto, riprende la programmazione classica nei cinema con tante novità in sala.