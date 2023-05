Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 27 e domenica 28 maggio

Il tempo fa ancora i capricci, ma il sole e il caldo premono dietro le nuvole passeggere. È tempo quindi di uscire e andare alla scoperta degli splendidi luoghi della nostra provincia, di mangiare i nostri piatti tipici e assistere a spettacoli, visitare mostre, divertirsi e riposarsi nel corso del fine settimana. Questo e molto altro è in programma a Latina e provincia nel week end. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni

Diverse le manifestazioni che si terranno a Latina e in provincia in questo fine settimana dall’Open Day organizzato dagli Amici del Cane di Latina al Canile di Chiesuola, all’apertura del Palio del Tributo di Priverno con la scoperta del drappo, fino a giungere alla Sagra della Pecora a Doganella di Ninfa.

Visite guidate

Come sempre sono tante le iniziative volte alla scoperta delle bellezze del nostro territorio e della sua antica storia: dalla visita teatralizzata alla Tomba di Cicerone, che anticipa il fine settimana, ai molteplici eventi organizzati dalla Pro Loco di San Felice: escursioni, visite guidate, ricostruzioni storiche. Nella valle dell’Amaseno si terrà Non solo Fiume, un modo originale per avvicinare i ragazzi alla natura. Porte aperte per le visite guidate anche al Giardino di Ninfa e a quello della Landriana.

Cultura e spettacoli dal vivo

Tra gli spettacoli dal vivo proseguono gli appuntamenti con Tendance, il festival di danza contemporanea e quelli del Maggio Sermonetano giunto al suo ultimo week end. Nella serata di domenica a Cori si terrà l’incontro dedicato a Trilussa: un mix di musica, poesia e teatro. Proseguono anche gli eventi del Maggio dei Libri sui Monti Lepini e gli incontri e laboratori nel Parco Archeologico e Musei di Priverno.

Mostre

Tante anche le mostre nel territorio pontino: questo fine settimana sarà inaugurata Coltivare un Sogno, la mostra di installazioni nel Giardino di Ninfa, e Merry Go Everywhere l'installazione di cavalli alla loggia dei mercanti di Sermoneta. Ultimi giorni per visitate la retrospettiva Normanno – Estro Spavaldo e Urtante, e Ispirazioni e Visioni la personale dell’artista monzese Chiara Colombo allo Spazio COMEL. Proseguono invece al 2Floor del SusiHub Face ID la personale dell’artista Eder Olguìn, Mad Donna 2023 al MaDXI di Tor Tre Ponti che si concluderà il 31 maggio, My Song mostra che unisce musica e street art a Formia, Diario di Viaggio di Alessandra Chicarella all’ICAR di Latina e la personale di Barbara Stamegna a Cisterna.

Cinema

Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arrivo varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.