Latina e la provincia pontina in film e serie tv: un 2023 davvero ricco

La vocazione cinematografica della provincia pontina è sempre stata evidente, lo testimoniano i tantissimi film girati dalle nostre parti, ma nell’ultimo anno le produzioni che sono venute in terra pontina a girare film e serie tv sono state davvero tante. In virtù della collaborazione tra la Latina Film Commission e i diversi comuni con cui sono stati stipulati dei protocolli d’intesa.

Un anno ricco di cinema e televisione dunque che ha visto città come Latina, Sabaudia, Formia, San Felice Circeo e molte altre ancora diventare ripetutamente set e location per riprese cinematografiche. Amazon Prime, Netflix, Sky, la RAI, grandi e piccole produzioni, troupe italiane e anche straniere al lavoro in terra pontina.

Latina

Proprio quest’anno il Comune di Latina ha firmato un protocollo con la Latina Film Commission affinché sia sempre più agevole girare nel capoluogo e infatti anche quest’anno sono state diverse le produzioni che hanno scelto Latina come location delle proprie riprese, come nel caso della seconda stagione di Prisma e della serie Adorazione ambientate in terra pontina e girate tra il capoluogo e Sabaudia. Entrambe le serie vedono tra gli autori Alice Urciuolo, in particolare Adorazione è tratta dal suo omonimo romanzo ambientato tra Sabaudia e Pontinia. Prisma accolta molto positivamente da pubblico e critica ha vinto ai Nastri d’argento come miglior dramedy italiana.

Sabaudia

Sabaudia è da sempre una città molto amata dal cinema che quest’anno ha ospitato la lavorazione di diverse serie tv, cortometraggi e film: è andata in onda poche settimane fa su RAI 1 la fiction Il Metodo Fenoglio girata l’anno scorso tra Bari e la città delle dune; e ancora la serie Unwanted – Ostaggi del Mare ambientata su una nave da crociera che in realtà erano i lussuosi interni dell’Oasi di Kufra di Sabaudia e andata in onda nel mese di novembre su Sky. È sempre lo splendido mare di Sabaudia a fare da sfondo al cortometraggio Dive di Aldo Iuliano che ha partecipato sempre quest’anno al Festival di Venezia e ha vinto un prestigioso premio presso la Cineteca di Bologna. Sempre a Venezia ma fuori concorso anche il film L’Ordine del Tempo, girato a nella città delle dune nel 2022; in questa occasione la regista Liliana Cavani ha ritirato il Leone d’Oro alla Carriera.

Priverno

L’abbazia di Fossanova e l’incantevole borgo medievale in cui è sita sono state spesso set di riprese cinematografiche soprattutto di film e serie tv ambientate nel passato o di genere fantasy come è accaduto quest’anno con la serie americana The Pendragone Cycle, che narra le vicende di re Artù e mago Merlino, oppure la commedia Tutte Insieme all’Abbazia una sorta di Sister Act italiano. In visita a Fossanova e al Giardino di Ninfa anche lo scenografo britannico Timothy Crispian Sallis, tre volte candidato agli Oscar, per scegliere le location dove girare il suo prossimo film.

Formia

Anche Formia lo scorso febbraio ha ospitato le riprese del film Le Molecole del destino, una toccante storia vera che vede protagonisti Ettore Bassi e Sara Ricci. E all’interno di una produzione internazionale sarà set anche del film biografico su Marcello Mastroianni che tanto ha amato Formia.

San Felice Circeo

In ottobre è andata in onda la seconda stagione di Blanca, girata a San Felice Circeo in primavera: in questo caso alcuni scorci nostrani si sono “trasformati” in ipotetici luoghi genovesi dove è ambientata la fiction RAI. A San Felice sarà girato anche il film dedicato ad Anna Magnani, fortemente voluto da Monica Guerritore; le riprese inizieranno l’anno prossimo ma da settembre è attivo un crowdfunding sul portale Kickstarter per contribuire alla produzione della pellicola. È andata in onda in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della violenza contro le Donne la prima delle tre puntante della docuserie Circeo, girata anche a San Felice nel 2022 (disponibile anche su Raiplay).

Tra le altre produzioni in terra pontina quest’anno non si possono non ricordare anche Un altro Ferragosto, film di Paolo Virzì girato a Ventotene ad aprile e il film E Se mio Padre, le cui riprese si tengono proprio in questi giorni sul litorale laziale.

Dunque Latina e la sua provincia intercettano un numero sempre maggiore di produzioni per la televisione e per il cinema, un modo indiretto di promuovere il territorio, dare una scossa all’economia con il forte indotto che portano queste operazioni e permettere a tanti talenti locali di lavorare come maestranze. In quanti altri film vedremo la provincia pontina l’anno prossimo?