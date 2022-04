Cosa fare nel fine settimana? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Arriva un weekend lungo, con la Festa della Liberazione che arriva di lunedì molti approfitteranno per fare qualche breve viaggio, ma per chi non vuole o non può allontanarsi troppo, la provincia pontina offre numerosi appuntamenti per il relax e il divertimento di tutti: spettacolo, musica, arte e molto altro ancora.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento per questo fine settimana.

Manifestazioni

– Aperture del Giardino di Ninfa

– Sagra del Carciofo a Sezze

– Mostra Agricola di Campoverde

–

Spettacoli dal vivo e cultura

– Paolo Rossi al Fellini di Pontinia

– Shake nelle grotte di Palazzo Caetani

– Io c’Ero ad Aprilia

– L’inedito di William Shakespeare al Ponchielli

– Tre Uomini e una Culla al Moderno

– Teatro di Domenica a Sabaudia

– Polline Fest a Sezze

– Nino D’Angelo al Teatro Europa

– Eventi all’ex Mattatoio di Aprilia

– Bizantina al piccolo teatro Iqbal Masih

– Festival della Zampogna

– Loris Fabrizi presenta Favucce e Zillini



Mostre

– La personale di Roberto D’Arienzo al Circolo Cittadino

– La personale di Marta Mangiapelo all’Oxer

– La personale di Angelo Tozzi allo Spazio COMEL

– MAD Donna a Latina

– La personale di Antonio Farina alla Benacquista Assicurazioni

– Ninfa puro incanto a Cisterna