Week end a Latina e provincia: cosa fare venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre

Fine settimana lungo grazie alla Festa dell’Immacolata che lancia ufficialmente tutte le celebrazioni natalizie: le varie amministrazioni comunali hanno organizzato fitti programmi di eventi per tutte le età e per tutti i gusti. È arrivato dicembre e si comincia ormai a pensare al Natale. Non mancano ovviamente altre iniziative come spettacoli teatrali, concerti, mostre e manifestazioni varie non a tema natalizio. Come sempre nella provincia pontina c’è l’imbarazzo della scelta

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Eventi natalizi

Sono tantissime le iniziative pensate per rallegrare le festività natalizie in tutta la provincia dalle Favole di Luce a Gaeta al Castello di Babbo Natale a Maenza, alle Vie del Natale a Fondi, le iniziative pensate a Sermoneta per Favole di Natale, il Christmas Land di Cisterna, gli eventi del Natale Apriliano, del Natale a Formia e del Natale di Sabaudia, come pure gli appuntamenti a Terracina con l’Anxur Christmas o a Ponza con l’Isola del Natale.

Manifestazioni e visite guidate

Come sempre sono tante le occasioni per promuovere e celebrare le bellezze pontine come con l’escursione botanica sul promontorio del Circeo che chiude il Sentiero di Circe, o l’apertura straordinaria del Giardino di Ninfa in occasione del giorno dell’Immacolata, o le visite guidate, laboratori e incontri al Museo Archeologico di Priverno. Tra le manifestazioni spiccano le iniziative benefiche dell’AIL con la vendita delle tradizionali Stelle di Natale e la maratona Telethon con i Cuori di Cioccolato.

Spettacoli teatrali

Tanti gli spettacoli dal vivo in questo fine settimana, per quanto riguarda la musica doppio appuntamento con il concerto di Nino D’Angelo al D’Annunzio, arriva il classico Concerto dell’Immacolata alla Cattedrale San Marco di Latina e l’esibizione di Luca Mannutza e “The Remembering” al Geena. Tanti anche gli spettacoli teatrali: al Teatro Moderno ci sarà un divertente spettacolo di e con Francesca Reggiani, a Pontinia andrà in scena Anna il toccante monologo di Viola Graziosi e per i più piccini a Priverno si terrà lo spettacolo Cenerentola, una scarpetta per te. Tra gli eventi culturali c'è anche la presentazione del libro "Tutti meritiamo di meglio" a Formia.

Mostre

Tanti gli appuntamenti per gli amanti dell’arte contemporanea: proseguono GIO la personale dell’artista Giovanni Balzarani allo Spazio COMEL, la personale di Valerio Libralato al Caffè degli Artisti, la mostra Il Maestro e Anna Laura al Garden Hotel, e la collettiva delle tre artiste Emanuela Del Vescovo, Marianna Scuderi e Lacramioara Hatmanu a Latina.

Cinema

Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arrivo varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.