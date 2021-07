Cosa fare nel weekend? Ecco gli eventi a Latina e Provincia

Spettacoli, intrattenimento, arte, buon cibo: tanti gli appuntamenti del fine settimana nella provincia pontina, relax e divertimento per tutti in sicurezza

Entra nel vivo l’estate e con la bella stagione si può tornare finalmente a godere degli eventi in presenza in totale sicurezza e nel rispetto delle norme anti COVID-19: concerti, spettacoli teatrali, mostre, incontri ed escursioni e visite guidate.

Ecco qualche suggerimento per questo fine settimana:

Manifestazioni ed escursioni

– Escursione nel Parco dei Monti Ausoni

– World Ranger Day sui Monti Aurunci

– Flying the Sky a Rocca Massima

– Borgo Hermada Beer Fest

– Visite a tema e laboratori per i bambini al parco archeologico Privernum

– Visite guidate alla Torre di Mola

– Visite guidate al Cisternone Romano di Formia

– Lezioni di Yoga nell'area naturale di Gianola

– XXVI edizione del Ventotene Film Festival

– Proiezioni all'arena del Multisala Corso

– Cinema sotto le stelle a Gaeta

– Eventi Estivi al Giardino di Ninfa

– Fondi RestArt

– Eventi estivi al Parco Vasco da Gama

– REstate a Cori

– Mediterranea: gli eventi estivi a San Felice

– Estate in Comune a Latina

– Piazza Santa Barbara Village a Sabaudia

Musica, teatro e letteratura

– Festival Pontino di Musica

– Doppio concerto all'Arena Cambellotti

– Concerti a Villa Torrione

– Ecosuoni a Terracina

– Fuori dalle righe summer edition a Formia

– Dramma Balordo a Roccagorga

– Il Palco e la Commedia a Sabaudia

– Molecole a Cori

– Festival del Teatro Classico a Formia

– Tramonti di Pietra sui Monti Lepini

– L'Ape Teatro a Minturno e dintorni

– Milagro a Pontinia e Ninfa

– Milagro all’arena Cambellotti

– Radure: spettacoli dal vivo sulla via Frangicena del Sud

– Palcoscenici di Sabbia a Gaeta

Mostre

– A Terracina la mostra "Duilio Cambellotti al di là del mare"

– A Latina la personale di Lanise Howard

– Tanto pe cantà: 100 anni di Nino Manfredi a Minturno

– Nerofondo a Cori

– Ludus al Quartiere Nicolosi

– Essereesseri 2001-2021: l’antologia di Ersilia Sarrecchia

– Biennale Internazionale d'arte a Fondi

– Ben Ormenese alla Pinacoteca di GaetaBen Ormenese alla Pinacoteca di Gaeta

– Le opere di Gabriele Casale in mostra alla Benacquista Assicurazioni

– Piranesi a Cori ed eventi correlati



